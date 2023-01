Helen Mirren nunca quiso ser estrella de Hollywood

La actriz Helen Mirren estudió para convertirse en profesora como le dijeron sus padres porque nunca imaginó que acabaría convirtiéndose en estrella de cine.

"Nunca formó parte de mis ambiciones ser una estrella de Hollywood. Ni siquiera imaginé que fuera posible convertirme en actriz. Vengo de una familia en la que ese mundo parecía una fortaleza, algo impenetrable. No pensaba en Hollywood porque quería ser actriz de teatro. Ni siquiera iba al cine a menudo. ¡Mis padres querían que fuera profesora en vez de actriz! Así que estudié para ser profesora", contó en el periódico Daily Mail.

Helen reconoce que ha llegado a ser actriz dando tumbos y casi sin pretenderlo.

"De alguna manera he llegado hasta el punto en el que estoy ahora, que es donde más quiero estar. Ha sido una interminable sucesión de errores y tropiezos", aseguró.

Aunque Helen no siguiera los deseos de sus padres en cuanto a su profesión, sí que tuvo muy en cuenta que querían que fuese independiente financieramente.

"Algo muy importante que siempre me enseñaron mis padres fue que tenía que ser independiente económicamente. Tengo el placer y el orgullo de poder decir que en la actualidad tengo, efectivamente, estabilidad financiera y que todo lo que tengo, me lo he ganado", añadió la actriz.