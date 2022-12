Heidi Klum, orgullosa de la educación que le da a sus hijos

La supermodelo alemana está muy orgullosa de la iniciativa artística que sus cuatro retoños --Leni (9 años), Henry (7), Johan (6) y Lou (3)-- no han dejado de exhibir desde que empezaran a dar sus primeros pasos, una razón de peso para que Heidi Klum asegure sin reservas que sus hijos constituyen sus principales modelos a seguir y, sobre todo, para congratularse del tipo de educación flexible que siempre les ha dado.

"Siempre he pensado que los niños deben estar rodeados de estímulos positivos y que tienen que familiarizarse con su entorno de la mejor manera posible. Por eso les he animado desde pequeños a ensuciarse, a jugar, a utilizar su imaginación para construir cosas nuevas y a desarrollar su creatividad. Nunca les ofrezco pautas sobre cómo deben hacer su trabajo, ya que prefiero que se expresen libremente y prácticamente sin límites. He descubierto muchas cosas nuevas de ellos que desconocía, y su espontaneidad es toda una fuente de inspiración para mí", explicó la famosa maniquí a la revista Parents.

Pero el carácter tolerante y abierto de mente que Heidi trata de instalar en sus hijos no se limita únicamente al plano artístico, ya que la estrella de las pasarelas está haciendo todo lo posible para que los pequeños no tengan miedo a probar todo tipo de productos del variado ámbito gastronómico europeo.

"El otro día fuimos todos a un restaurante francés porque quería que se familiarizaran con los productos de una de mis cocinas preferidas. Les animé a que degustaran un plato de caracoles, y aunque al principio me miraron con cara de asco, al final les acabó encantando. Puede parecer una mera anécdota, pero esa es una de las mejores maneras de enseñarles a mantener una buena disposición ante lo nuevo", explicó.



