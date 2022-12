Heidi Klum monta en cólera al ver su colección de lencería a las puertas de Buckingham

La modelo alemana Heidi Klum montó en cólera al ver una imagen en internet de tres modelos posando con la ropa interior de su nueva colección -Heidi Klum Intimates- a las puertas del palacio de Buckingham.

"Casi me caigo de la silla cuando he visto esto. ¿Quién ha hecho esto? ¡Yo no he sido! No está bien", escribió indignada en su cuenta personal de Twitter.

Actualmente, la maniquí se encuentra en Londres con motivo de la presentación de su nueva colección de ropa íntima en los almacenes Selfridges y dejó claro que no le sentó nada bien que se organizara una sesión de fotos en el palacio, por lo que quiso aclarar a través de la red social que aquello no tenía nada que ver con ella.

Recientemente, Heidi mostró su emoción por haber creado su propia gama de ropa interior y quiso compartir qué es lo que le había llevado a crearla.

"La mayor parte del tiempo, si me compro un sujetador bonito compro también varios panties para combinarlo, porque realmente no lavo un sujetador cada vez que me lo pongo, pero obviamente sí que lavo la ropa interior, y cuando lo haces ya no tienes ese conjunto listo. Es bonito que cuando te quites la ropa lleves la lencería a juego", explicaba a la revista PEOPLE.