Heather Mills participa en programas de televisión solo para 'inspirar' a otros

La exmujer de Paul McCartney y reconocida activista social, Heather Mills, se ha convertido en una asidua a los programas de talentos, aunque si lo ha hecho -asegura- ha sido solo por inspirar a otros que, como ella, sufren alguna minusvalía -Heather lleva una pierna prostética.

"Solo hago cosas que motivan o inspiran. Hice 'Dancing with the Stars' (Bailando con las estrellas) para ayudar a la gente a superar sus miedos de hacer actividades con piernas prostéticas. Luego hice 'Dancing on Ice' (Bailando sobre hielo), me rompí la mayoría de huesos y conseguí que más gente practicara ese deporte. Hacer saltos de esquí [en 'The Jump'] fue simplemente para demostrar que cualquier cosa es posible", cuenta Heather a la agencia de noticias BANG Showbiz.

A pesar de sus limitaciones físicas, a sus 47 años Heather Mills es una mujer a la que nada da miedo.

"En 'The Jump' estuve con otros famosos que tenían un miedo horrible a tirarse por la rampa. Fui la primera que lo hice, por lo que los demás al verme sintieron que ellos tenían también que hacerlo. Esa es la razón por la que la gente mejoró y se tiró por rampas mayores. No creo en el miedo porque he trabajado en zona de guerra durante muchos años y no perdí allí mi pierna. Pero vine a Inglaterra y perdí mi pierna, me rompí la pelvis, me perforé el pulmón y me abrí la cabeza. Así que cuando es el momento de irse, es el momento de irse".