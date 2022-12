Heather Mills, expareja de Paul McCartney, se siente feliz sola

La polémica activista y exmujer de Paul McCartney, Heather Mills, estaría encantada de dar la bienvenida a su vida a un hombre "maravilloso", pero si no aparece ella no tiene intención de ir a buscarlo porque está muy contenta estando sola y cuidando de su hija de 11 años, Beatrice, fruto de su matrimonio con el exBeatle.

"No busco el amor ahora, mi hija es mi prioridad. Llegará cuando tenga que llegar. Así que si una persona maravillosa llega a mi vida, genial, de lo contrario, no tengo ningún interés. No soy de esas personas que necesiten a alguien constantemente. Estoy feliz sola, y tampoco soy una de esas personas solitarias. Y no quiero ser mala con nadie. Hay muchos matrimonios infelices de los que la gente no sale por miedo. La soledad en el matrimonio es mucho peor que la soledad fuera de él", asegura a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

Heather, quien terminó su relación con Paul McCartney en 2008 tras seis años de matrimonio, está orgullosa de que su experiencia haya podido inspirar a otros para cambiar su vida a mejor.

"Hay mujeres que se acercan a mí en la calle, y chicos, que me dicen: 'Yo no era feliz, pero verte a ti superando lo tuyo me hizo ganar valor y seguir con mi vida. Ahora soy muy feliz'. Lo único que te frena en la vida para hacer cosas grandes es el miedo y si suprimes el miedo sin por ello convertirte en un egoísta, y consideras lo que quieres hacer durante un tiempo y no tomas una decisión precipitada, podrás ser muy feliz en tu vida", añade Heather.

Por Bang ShowBiz