Que obsesión le ha entrado a Harry Styles por imitar el estilo entre bohemio y cantaor de flamenco que lucía Johnny Depp en sus años mozos. Desde nuestro humilde punto de vista, el cantante de One Direction no debería desabrocharse tanto las camisas hasta que no alcance de una vez por todas la pubertad, pero también apoyamos el hecho de que no se deje acomplejar por pecho lampiño.