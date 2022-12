Harry Styles se alimenta de sushi y té verde durante su gira latinoamericana

El afamado Harry Styles se ha convertido en el gran objeto de burlas de sus compañeros de One Direction durante su inolvidable periplo musical por Latinoamérica, ya que el guapo cantante británico ha tomado la decisión de cuidar al máximo su figura durante la gira 'Where We Are Tour' a base de una dieta muy limitada: compuesta básicamente de varias porciones de sushi y cinco tazas de té verde al día.

"De vez en cuando tiene que ingerir otro tipo de alimentos debido a las exigencias físicas de los conciertos, pero lo cierto es que Harry solo pide a los encargados de la cocina que siempre tengan sushi y té verde preparado para sus comidas. Lleva varios días alimentándose solo de esas dos cosas porque quiere purificar su organismo, pero los demás ya están apostando sobre el día en que lo deje y vuelva a comer hamburguesas", aseguró una fuente al diario Daily Star.

Los comentarios satíricos que provoca el nuevo régimen alimenticio de Harry entre el resto de integrantes -Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan- jamás han llegado a salir a la luz en la mesa del comedor, teniendo en cuenta que los cinco vocalistas comen juntos en todo momento y prefieren que la hora del almuerzo esté caracterizada por la más absoluta tranquilidad. Tanto es así, que todos deben contenerse cuando Harry se sumerge por completo en un menú personal que los demás definen como "algo femenino".

"Los almuerzos y las cenas constituyen un momento bastante incómodo para cuatro de ellos, ya que deben aguantar la risa que les provoca ver a Harry comer sushi todo el rato, controlando la tentación de lanzarse a otras comidas más sabrosas. Todos piensan que las dietas de Harry son algo femeninas, pero prefieren no decir nada en la mesa para evitar que se ofenda o que inicie alguna discusión. La hora de la comida es sagrada y les ayuda a desconectar por completo", explicó el mismo informante.