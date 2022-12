Harry Styles rompe a llorar en su primer concierto sin Zayn Malik

El cantante de One Direction Harry Styles no fue capaz de contener la emoción durante el concierto que ofreció junto a sus compañeros Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne este miércoles en Yakarta (Indonesia), el primero desde que Zayn Malik anunciara públicamente su decisión de abandonar el grupo.

El joven no intentó ocultar su tristeza en ningún momento una vez en el escenario, donde no paró de secarse las lágrimas con el dorso de la mano mientras cantaba, aunque no fue el único que se mostró visiblemente emocionado, ya que Louis apenas era capaz de contener el llanto.

El principal motivo que ha empujado a Zayn, quien abandonó la gira mundial de One Direction a finales de la semana pasada por problemas de estrés, a desligarse definitivamente de la banda ha sido su deseo de llevar una vida normal alejada del acoso de los paparazzi.

"Mi vida en One Direction ha sido mejor de lo que jamás pudiera haberme imaginado. Pero después de cinco años siento que ahora es el momento adecuado para dejar el grupo. Me gustaría pedir perdón a los fans si les estoy decepcionando con mi decisión, pero tengo que hacer lo que me dicta el corazón. Me voy porque quiero ser un chico normal de 22 años que pueda relajarse y disfrutar de algo de tiempo alejado de la atención mediática. Ahora tengo cuatro amigos increíbles para el resto de mi vida: Louis, Liam, Harry y Niall. Sé que seguirán siendo la mejor banda del mundo", aseguraba el intérprete en un comunicado público.

