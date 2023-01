Harry Styles protagonizará el próximo 'Carpool Karaoke' de su amigo James Corden

El cantante Harry Styles tiene toda una semana por delante para acabar de demostrar ante el mundo que no necesita a sus compañeros de One Direction a su lado para cosechar grandes éxitos y atraer grandes índices de audiencia, ya que hasta el próximo viernes actuará todas las noches en el popular programa nocturno que presenta el cómico James Corden: el llamado 'The Late Late Show'.

Pero si esa especie de 'residencia' de conciertos no fuera suficiente para promocionar los temas de su disco debut, ahora el propio Corden ha confirmado que el ídolo juvenil será también el próximo invitado a la sección del programa que ha venido causando furor entre los televidentes: el 'Carpool Karaoke' que ha llevado al humorista y a un sinfín de rostros conocidos del mundo del entretenimiento a recorrer las calles de la ciudad en coche mientras ambos interpretaban los temas más célebres del famoso en cuestión.

"Señoras y señores, les voy a comunicar algo que espero que los haga muy felices. Lo he organizado todo para que el señor Harry Styles me ayude a venir a trabajar [a los estudios de la cadena CBS] el próximo jueves en un nuevo 'Carpool Karaoke'. No querrán perdérselo", anunció el británico, que ya contó en diciembre de 2015 con los cuatro integrantes actuales de One Direction -incluido Harry- en este "improvisado" karaoke.

En la emisión de ayer lunes, el artista tocó en directo su primer sencillo, 'Sign of the Times', y se sentó en el sofá de entrevistados junto al actor Aaron Taylor-Johnson, donde ambos charlaron animadamente sobre sus proyectos y contaron alguna que otra anécdota desconocida para el público. El único momento de tensión que se vivió fue cuando el intérprete de 'Animales nocturnos' explicó que las hijas que tiene con su mujer, Sam Taylor-Johnson, han bautizado a dos gallinas de su granja nada menos que con los nombres de Kim y Khloé Kardashian, dos palabras que le resultaron muy familiares al vocalista inglés al haber mantenido un breve idilio con su hermanastra Kendall Jenner en el pasado.

Esta no es la primera vez, sin embargo, que Harry Styles podrá hacer gala de sus dotes para el humor y el espectáculo en un medio tan importante para el futuro de su carrera como lo es el de la televisión estadounidense. De hecho, hace solo un mes el joven dejaba constancia de su naturalidad y simpatía en el longevo programa Saturday Night Live, en el que no solo fue el artista musical invitado, sino que se atrevió incluso a imitar al mismísimo Mick Jagger en uno de los dos 'sketchs' en los que participó.

