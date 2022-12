Harry Styles proclama su amor por Sudamérica

Tras recorrer buena parte del subcontinente sudamericano con sus compañeros de One Direction gracias a su flamante nueva gira 'Where We Are Tour', el atractivo Harry Styles no ha dudado en mandar un mensaje de agradecimiento a todos los fans que asistieron a sus espectaculares conciertos antes de poner rumbo a Irlanda, a través de un mensaje de Twitter en el que ha dejado claro que América Latina siempre ocupará un lugar muy especial en su "corazón": un anuncio que también da a entender que pronto volverá a cruzar el Atlántico.

"Sudamérica, estoy deseando regresar para volver a disfrutar de la música a vuestro lado. Habéis estado increíbles con nosotros y por eso puedo decir bien alto que estoy enamorado de Latinoamérica. Me habéis robado el corazón", escribió el ídolo adolescente en su perfil de la famosa red social, aunque no ha hecho mención al nuevo tatuaje que le hará recordar con cariño su breve estancia en Sao Paulo (Brasil), un grabado en el que se puede leer la palabra 'Brasil!'.

El famoso quinteto juvenil podrá tomarse ahora un merecido descanso de dos semanas antes de volver a subirse a los escenarios de Europa, un nuevo periplo que dará comienzo en el país natal del rubio Niall Horan y que ha dejado a los simpáticos intérpretes experimentando sensaciones encontradas: el entusiasmo que les genera la idea de agasajar a sus fans de las Islas Británicas y la añoranza de una estancia americana "inolvidable" para todos ellos.

"Sudamérica, jamás olvidaremos la acogida tan calurosa que nos habéis dado. Os vamos a echar mucho de menos, aunque también estamos deseando llegar a Irlanda para seguir deleitando a nuestros fans con nuestras nuevas canciones", publicaron los cinco artistas en su cuenta conjunta de Twitter, tras echar el cierre a un periplo que les ha llevado a visitar Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil en menos de un mes.