Harry Styles podría haber protagonizado la película de Han Solo

Harry Styles fue uno de los primeros nombres que los directivos de Disney barajaron para protagonizar el nuevo 'spin-off' de la saga 'Star Wars', centrado en el personaje de Han Solo y que verá la luz en 2018. Sin embargo, y pese a la insistencia del estudio, la apretada agenda del joven cantante y actor acabó convirtiéndose en un obstáculo insalvable que le impidió conseguir su primer papel protagonista en el cine.

"Harry era una de las opciones que se contemplaron en un primer momento cuando se empezó a buscar al próximo Han Solo. A pesar de que prácticamente no tenía experiencia actuando, pensaban que tenía un gran potencial como estrella y que podría dar al proyecto una enorme publicidad. Pero cuando se produjo la primera toma de contacto, Harry acababa de anunciar el lanzamiento de su carrera musical como solista y habría sido casi imposible conseguir que se comprometiese con una producción de esa magnitud", ha revelado una fuente al diario The Sun, dando a entender a un mismo tiempo que el estudio cinematográfico no descarta fichar en un futuro a Harry, que acaba de lanzar su primer sencillo en solitario, 'Sign of the Times', y estrenará en breve el drama bélico 'Dunkirk', en el que cuenta con un papel secundario.

"De todas formas, en Disney se está hablando de tenerle en cuenta para otros proyectos aún en desarrollo. Con 'Dunkirk' solo ha recibido elogios, y tanto él como su representante Jeff Azoff están escogiendo ya cuidadosamente su próximo papel".

Tras anunciar el parate de One Direction en enero de 2016, Harry parece estar cada día más centrado en perseguir su sueño de ser actor. A unos pocos meses de su debut en la gran pantalla a las órdenes de Christopher Nolan, el aclamado director revelaba recientemente por qué apostó por Harry Styles en su filme a pesar de ser un 'novato'.

"Cuando pensamos en el reparto, teníamos algunos candidatos ya en mente. Pero para los chicos en la playa, queríamos jóvenes desconocidos. Él no es tan desconocido, y no había trabajado nunca antes como actor, pero entonces hizo el casting. Vi literalmente a cientos de chicos jóvenes, y él era el que reunía todas las cualidades", confesaba el cineasta al diario LA Times.