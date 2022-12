Harry Styles no quiere 'rebajarse' al nivel de Taylor Swift

El cantante de One Direction Harry Styles ha decidido tomarse con sentido del humor la noticia de que dos de sus exparejas, Taylor Swift y la modelo Kendall Jenner, se hayan convertido en íntimas amigas, porque no quiere "rebajarse" a su nivel.

"A Harry le parece bien que sus ex hablen de él. Le resulta divertido, pero no cree que tengan derecho a criticarle porque está convencido de que fue un buen novio para ambas. Simplemente, lo suyo no funcionó. Da igual que compongan canciones sobre él o que se limiten a hablar, no quiere concederles el gusto de verle celoso y rebajarse a su nivel. Así que se lo toma con sentido del humor y no deja que le afecte", explicó una fuente al portal Hollywood Life.

De cara a estas Navidades, el quinteto británico -formado por Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne- se tomará unos días de descanso en su gira de conciertos y Harry ya ha decidido que pasará ese tiempo junto a su familia aprovechando que no tiene ninguna pareja sentimental de quien estar pendiente.

"A Harry le gusta que este año todo gire en torno a su familia y que no tenga una novia a la que acompañar a ningún lado. Quiere que su próxima novia sea alguien especial, pero tampoco le preocupa estar soltero. Le gusta el hecho de estar libre y no tener que dar explicaciones a nadie. ¡Es refrescante!", apuntó.