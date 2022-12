Harry Styles encuentra a la 'mujer más hermosa del mundo'

Harry Styles llegó a esa conclusión tras haber comprobado en primera persona la belleza de la modela inglesa durante una sesión fotográfica.



"Rosie Huntington-Whiteley es la mujer más guapa del mundo. Es genial y encantadora", confesó Harry al diario Daily Mirror.

La espectacular belleza de la modelo -pareja del actor Jason Statham- no ha cautivado únicamente a Harry Styles, ya que su compañero Liam Payne también ha confesado que se quedó fascinado con el angelical rostro de la modelo mientras posó junto a ella para la edición estadounidense de la revista Glamour.

Publicidad

"No soy el mejor a la hora de hablar con las mujeres, pero cuando tienes delante a alguien como Rosie, todavía es más difícil. No sabía qué decir, así que me quedé quieto y traté de ser agradable", reveló Liam al mismo medio.

La buena sintonía existente entre uno de los rostros más conocidos de la firma de lencería Victoria's Secret y los miembros de One Direction quedó patente en la citada sesión fotográfica, donde la modelo se sintió muy a gusto trabajando con los populares cantantes.

"Estuve trabajando por la mañana con One Direction en la sesión de fotos. ¡Fue una auténtica pesadilla! Muy ruidosos y groseros. ¡Estoy bromeando! Son un auténtico encanto. Fueron muy amables conmigo y hoy por la noche iré a su concierto ¡Estoy muy ilusionada", afirmaba en la entrevista que concedió a la publicación tras la sesión fotográfica.

Por: Bang Showbiz