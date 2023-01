Harry Styles defiende la igualdad de género y el respeto a la orientación sexual como 'derechos fundamentales'

Puede que desde ciertos sectores de la opinión pública se siga considerando al cantante Harry Styles como un ídolo juvenil cuyo éxito se basa en componer pegadizas canciones para apelar a los adolescentes de todo el mundo, pero lo cierto es que el intérprete ha ofrecido ahora toda una lección de sensatez y madurez al argumentar con vehemencia por qué conceptos "fundamentales" como la igualdad entre los seres humanos no deberían analizados desde un prisma partidista o ideológico.

"Para mí eso no es política. Cosas como la igualdad me parecen simplemente fundamentales. Siento que todos deberíamos ser tratados con igualdad y no creo que algo tan básico deba ser politizado", aseguró durante una entrevista en el programa de la televisión francesa 'Quotidian', precisamente después de negarse a responder a una pregunta sobre la opinión que le merece el proceso de salida de su país, el Reino Unido, de la Unión Europea por su carácter divisorio y controvertido.

Publicidad

Con la misma elocuencia y precisión con la que es capaz de reflexionar sobre asuntos de rabiosa actualidad, el vocalista británico también se ha sincerado sobre aquellos rasgos que deberían tener aquellas chicas que aspiren a conquistar su corazón.

Al ser cuestionado en el mismo espacio televisivo sobre aquello que considera imprescindible en el sexo opuesto, el artista no dudó en dejar de lado cualquier respuesta que pudiera estar directamente relacionada con el físico para asegurar tajante que lo único que necesita para fijar su atención en una mujer es que esta cuente con un agudo "sentido del humor".