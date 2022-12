Harry Styles de One Direction se clava un anzuelo en el trasero

El cantante de One Direction sufrió un doloroso percance mientras disfrutaba de una agradable jornada de pesca con sus compañeros al clavarse un anzuelo en el trasero, momento que fue captado por las cámaras encargadas de rodar el nuevo documental en 3D de la banda, 'This Is Us'.

"Estábamos todos pescando cuando Harry se clavó un anzuelo. Primero en su dedo y después en su trasero. Definitivamente esa escena aparecerá en el documental", reveló el director de la película, Morgan Spurlock, al periódico Daily Star.

El cineasta confesó, por otro lado, que lo que le resultó más difícil de grabar fue la multitud de obsesivas admiradoras que siguen a los miembros del popular quinteto británico.

"He visto cómo perseguían a los chicos por las calles", aseguró entre risas.

Harry fue uno de los componentes que sufrió este cariño desmesurado de sus fans durante su estancia en Nueva York el mes pasado, cuando tuvo que arrodillarse y gatear hasta el coche que lo estaba esperando a la salida del hotel en el que se hospedaba debido a las numerosas seguidoras que se congregaron para verlo, quienes no cesaron de gritar tratando de conseguir una foto de su ídolo.

Sin embargo, esto no es una escena atípica. Niall Horan hablaba recientemente de esa persecución a la que todos los miembros de One Direction se ven sometidos y que en su caso le llegan a producir situaciones de angustia.

"Tengo claustrofobia por lo que no me gusta que todo el mundo me rodee y me pregunte las mismas cosas. A veces tengo miedo. Es bueno tener un eficiente equipo de seguridad a nuestra disposición", reveló Niall a la revista We Love Pop.



Por: Bang Showbiz