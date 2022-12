Harry Styles de One Direction quiere conquistar a Miley Cyrus

La atrevida coreografía de Miley Cyrus durante su actuación en los premios MTV Video Music Awards el pasado agosto suscitó el interés del cantante Harry Styles, quien está profundamente obsesionado con la artista desde entonces.

"Que Harry está obsesionado con Miley es un secreto a voces. Durante la gala de los premios MTV le llegó incluso a pellizcar el trasero, y días más tarde bromeó sobre ella en un programa de televisión. Aunque nunca ha querido ofenderla, ni mucho menos. De hecho, le escribió varios mensajes para asegurarse de que no se había tomado nada en serio, y ahora hablan con frecuencia", reveló una fuente al diario Daily Star.

La buena química entre ambos ha animado al integrante de One Direction incluso a proponer a Miley una cita informal el próximo mes de diciembre con motivo de su visita a Los Ángeles.

"Harry le ha preguntado a Miley si le dejaría conducir su Maserati [lujosa marca de coches] durante su visita a Los Ángeles el próximo diciembre. Y además le ha recordado que los dos están solteros. Es una técnica que siempre usa con las chicas que quiere conquistar", comentó el confidente.

Miley, por su parte, ya ha mostrado en más de una ocasión su simpatía por el joven intérprete, sobre todo después de enterarse de que se disfrazó de ella durante la reciente celebración de Halloween.

"Harry es uno de mis favoritos [haciendo referencia a la vestimenta del artista]. Los shorts que lleva me parecen muy atrevidos. En general, viste de una forma más sugerente a como lo hago yo", comentaba Miley entre risas en el programa de radio On Air with Ryan Seacrest.

Por: Bang Showbiz