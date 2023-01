Harry Styles compone una canción sobre su exnovia Taylor Swift

El cantante de One Direction Harry Styles se ha inspirado en la relación sentimental que mantuvo con Taylor Swift desde octubre de 2012 hasta enero de 2013 para componer el nuevo sencillo de la banda británica, 'Perfect', que se publicará este próximo viernes.

"Harry nunca daría demasiados detalles sobre Taylor en una canción, pero la letra de este tema va a hacer que los fans se pongan a especular. No quiere airear sus trapos sucios, pero una relación tan intensa como la suya inspira mucho", asegura una fuente que ya ha escuchado el single al periódico The Sun.

'Perfect' formará parte del quinto disco de estudio de One Direction, 'Made In The A.M.' -que se publicará el próximo mes de noviembre-, y su letra describe las cualidades que debe reunir la chica ideal.

Según el diario británico, los componentes del grupo cantan en el tema: "Si te gusta que conduzca con las ventanillas bajadas, si te gusta viajar a lugares cuyo nombre no puedes pronunciar, si te gusta hacer todo lo que siempre has soñado, entonces, chica, eres perfecta".

Por su parte, Taylor -que actualmente mantiene una relación con Calvin Harris- reconoció anteriormente que había llegado a escribir cinco canciones sobre Harry en apenas una semana, incluyendo su tema 'Out Of The Woods' de su disco '1989', que trata sobre la presión que tuvo que aguantar durante su noviazgo.

"Me centré en todos esos sentimientos de ansiedad que padecí mientras mantuve una relación que era el centro de atención de todo el mundo. En una situación así no puedes parar de preguntarte: '¿Qué va a ser lo próximo? ¿De dónde vendrá el próximo golpe? ¿Duraremos una semana más?'. Resultó muy interesante escribir sobre una relación que sabía que probablemente no iba a durar, pero que aun así me hacía preguntarme. '¿Cuánto va a durar esto?'", confesaba Taylor en un vídeo para los Grammy Pro.