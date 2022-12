¿Habrá encontrado Louis Tomlinson de nuevo el amor?

"Louis está en Los Ángeles trabajando en el nuevo disco de One Direction pero también está pasándoselo bien. Su amigo se lleva bien con la amiga de ella por lo que todos han estado saliendo juntos. Es joven y soltero, ¿por qué no lo va a hacer?", contó una fuente al Daily Mirror.

El amor nunca viene mal, y menos si andas enfrentado a uno de tus compañeros de trabajo; lo que podría estar ocurriendo entre Louis Tomlinson y Harry Styles.

"Harry está muy pendiente de la reputación de One Direction y no le gusta verse envuelto en riñas públicas, especialmente con otros miembros de la banda. Hay que decir que la relación con Louis ha sido tirante durante algún tiempo y las dos últimas semanas no han ayudado mucho", contaba la semana pasada otro informante al mismo medio en relación al enfrentamiento que tuvieron a través de las redes sociales Louis y su excompañero Zayn Malik.

Por: Bang Showbiz