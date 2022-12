Gwyneth Paltrow se siente como una 'mujer normal'

La normalidad ha llamado a la puerta de Gwyneth Paltrow, que a pesar de ser considerada por muchos como una actriz un tanto altiva, ha asegurado ahora sentirse como cualquier otra mujer, que solo busca la felicidad y el amor de los suyos.

"Estoy increíblemente cerca de la mujer común, en la medida en que soy mujer y madre, y todas estamos en un cuerpo con un corazón latiendo, con compasión y amor. Todas buscamos... todas queremos sentirnos realizadas. Todas queremos vivir lo mejor posible. Queremos tener salud y ser felices y exprimir lo más que podamos la vida. Creo que eso es lo que quiere toda mujer", explicó a CNNMoney.

Gwyneth, madre de Apple (10) y Moses (8) con su ex Chris Martin, lleva incluso más allá lo de ser una mujer normal, asegurando que ni desde su página web, Goop, pretende aleccionar a nadie, pese a que lo que se den desde allí sean consejos de estilo de vida.

"En Goop sabemos que el tiempo de una mujer es su bien más preciado y queremos hacer muchas cosas a la vez. Por eso lo que queremos nosotros es ofrecer los mejores consejos para eso. Me veo a mí misma como una actriz y una mujer, y como una emprendedora. No me veo como una gurú. No me veo como una gurú porque soy yo la que hace las preguntas. No estoy pretendiendo saberlo todo", afirmó.