Gwen Stefani no tiene un prototipo de hombre ideal

La cantante Gwen Stefani -quien vivió un romance con su compañero de banda en No Doubt Tony Kanal durante siete años y ahora mantiene una relación con Blake Shelton tras su ruptura con Gavin Rossdale después de 13 años de matrimonio- considera que no tiene un historial de conquistas lo suficientemente extenso como para haber establecido un patrón en la búsqueda de su hombre ideal.

"Sabes que solo he tenido dos novios, ¿no? Así que no soy como crees, cuando dices eso [si me gusta un tipo concreto de hombre] me parece gracioso. Eso te limita mucho. No, no tengo [un prototipo de hombre]. Esa es una pregunta graciosa. Voy a dejarlo ahí", contó en la emisora K-Earth 101 FM.

Publicidad

A Gwen -madre de Kingston (9), Zuma (7) y Apollo (1) con Gavin- le resulta incómodo cuando le preguntan si su nuevo sencillo 'Make Me Like You' trata sobre Blake, ya que cree que es algo obvio.

"¡Por favor! Es muy fácil. La verdad es que resulta embarazoso cuando la gente me pregunta. Mis letras son tan transparentes, ¿sabes a qué me refiero? No estoy tratando de esconder nada", añadió.

Gwen está orgullosa de haber conseguido con su nuevo disco 'This Is What the Truth Feels Like' sacar algo positivo de su traumático divorcio debido a la infidelidad de su exmarido con la niñera de sus hijos.

"Lo que es una locura es que a veces la tragedia, si realmente la absorbes, puedes convertirla en algo bonito. Y todo este disco trata sobre algo que es horrible, que superas y después acaba convertido en algo bonito", explicó recientemente en el programa de Jimmy Kimmel.

Publicidad

Por: Bang Showbiz