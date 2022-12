'Gran Hotel Budapest' encabeza la lista de nominados a los premios BAFTA con 11 candidaturas

La película de Wes Anderson, 'Gran Hotel Budapest', es la película con más nominaciones de cara a la gala de los premios BAFTA del próximo 8 de febrero con 11 candidaturas, incluyendo la de Mejor Película, categoría en la que competirá con 'Birdman' y 'The Theory of Everything', que optan a diez estatuillas cada una, 'Descifrando Enigma', con nueve nominaciones, y 'Boyhood', con cinco.

Su interpretación de un conserje y playboy de un hotel de Europa del este le ha valido a Ralph Fiennes una nominación a Mejor Actor, categoría en la que se enfrentará a Benedict Cumberbatch - nominado por 'Descifrando Enigma'-, Michael Keaton -por 'Birdman'-, Jake Gyllenhaal -por 'Nightcrawler'- y Eddie Redmayne, uno de los grandes favoritos por su impresionante retrato del científico Stephen Hawking.

La compañera de reparto de Redmayne, Felicity Jones, ha sido nominada por su interpretación de Jane Hawking en la categoría de Mejor Actriz, en la que se enfrentará con la protagonista de la aclamada cinta 'Perdida', Rosamund Pike, además de con Reese Witherspoon -'Wild'-, Julianne Moore 'Still Alice' y Amy Adams, candidata por su trabajo en la última cinta de Tim Burton, 'Big Eyes'.

Pese a las 11 candidaturas con las que parte la película de Anderson, el cineasta contará con una dura competición, especialmente en la categoría de Mejor Dirección, por parte de Alejandro G. Iñárritu -responsable de 'Birdman'-, Richard Linklater -guionista y director de 'Boyhood'- y James Marsh, el segundo más nominado gracias a su conmovedora historia sobre la historia de amor de Stephen Hawking y su mujer.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 8 de febrero en el Royal Opera House de Covent Garden en Londres y será presentada por el humorista Stephen Fry.