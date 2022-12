Gloria Trevi presentó al mundo su 'yo' masculino en los Premios Juventud

Quien acudió a la gala de los Premios Juventud este jueves no fue Gloria Trevi (47), sino su alter ego masculino, 'Trevi', que refleja todo aquello que a la cantante y modelo le gustaría encontrar en un hombre.

"Gloria quería un hombre que la amara de una manera muy particular. Uno quiere verlo en forma de detalles, escucharlo, sentirlo. No vale con que nos quieran a su manera, tienen que hacerlo a la nuestra. De ahí nace Trevi", declaró la artista, según publica la revista People en Español.

Publicidad

Aunque Gloria es muy feliz junto a su marido Armando Gómez -con el que contrajo matrimonio en 2009-, utiliza a su alter ego para "liberarse" de vez en cuando.

"Gloria está muy feliz, muy enamorada. Está casada, pero Trevi está libre y está suelto", añadía la cantante, que acudió a la entrega de premio vestida con un esmoquin oscuro y bastón.

Queda por ver si 'Trevi' aparece en el biopic sobre la vida de Gloria, que se ha estrenado con su beneplácito después de que la cantante y el director del proyecto discutieran por diferencias artísticas que finalmente consiguieron aparcar.

"Ya vi la película, no completa porque hay una parte que no puedo ver: no es fácil ver una historia que pretende reflejar tu vida. No es un documental, pero es como una forma de demostrar la vida. La película me hizo llorar, reír y enojarme. Es difícil porque hay cosas que me hacen recordar lo que viví", declaró Gloria en TVyNovelas USA.

Publicidad

Por: Bang Showbiz