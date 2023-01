Gloria Trevi, feliz de volver a trabajar con su amigo Alejandro Sanz

El regreso de la cantante Gloria Trevi a España para participar como asesora en el programa 'La Voz' le ha permitido reencontrarse con su compañero Alejandro Sanz, con quien tuvo la oportunidad de cultivar una estrecha amistad cuando ambos colaboraron como coaches junto a J Balvin y Los Tigres del Norte en la edición mexicana del concurso a principios de este año.

"A Alejandro lo considero un amigo y espero que él me considere igual a mí", confesó en una entrevista a la revista Teleprograma la intérprete, que está encantada de trabajar en el espacio televisivo con unos artistas a los que admira profundamente.

"A Malú la conocía musicalmente e incluso también pensé en invitarla a México, me encanta su onda y nos llevamos muy bien. Y a Melendi lo estoy descubriendo, me encanta su música. La verdad es que ha habido química con todos, también con el resto de co-coaches".

Además de para saludar a viejos conocidos y hacer nuevos amigos, Gloria quiere aprovechar su viaje para estrechar lazos con su comunidad de fans al otro lado del Atlántico y agradecerle todo su apoyo a pesar de que no siempre haya podido atenderles como quisiera.

"Sí, pero esta vez llego con especial ilusión, con mucha onda. Para mí España es muy especial porque, aunque no he tenido una presencia continua, siento que no me olvidan. Ahora con este tiempo que voy a estar aquí se puede afianzar mucho esa relación".

Si algo destaca la mexicana del país en el que se encuentra temporalmente ahora, y que ya visitó con su gira de 2009 'Una rosa blu', es la gastronomía, que le hace regresar siempre a casa con unos kilos de más por culpa de su glotonería.

"¡No me lo pongas tan difícil [haciéndome elegir]! Me encanta la gente, las tradiciones, ¡y me encanta la comida! Siempre llego a España delgada y vuelvo rodando", reconoce Gloria.

Aunque su apretada agenda profesional apenas le deje tiempo libre, para la estrella musical sus hijos Ángel Gabriel, que nació mientras cumplía condena en México tras ser acusada de abuso de menores -unos cargos de los que finalmente fue absuelta-, y Miguel, fruto de su matrimonio actual con Armando Gómez, siguen siendo su máxima prioridad.

"En cuanto puedo me quito toda la capa de glamour, y me pongo el mandil. El vestido de mamá. Tengo mis dos hijos, que son mi vida, mi inspiración, mis consejeros musicales. Hablo mucho con ellos. Así que tengo muy poco tiempo para mí, pero no me importa. Primero los hijos, luego yo y luego el marido", aseguró entre risas.