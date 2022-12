Gloria Estefan se emociona al recordar su accidente de tráfico

La legendaria Gloria Estefan y su marido, el célebre productor Emilio Estefan, tienen muchas razones para dar continuamente las gracias a los miles de fans que han seguido sus andanzas durante los últimos 30 años, un apoyo incondicional que explica su decisión de producir un esperado musical sobre sus vidas que, bajo el título de 'On Your Feet', se presentará en los escenarios de Chicago el verano de 2015.

El respaldo que siempre les ha ofrecido su público está íntimamente vinculado con el nombre elegido por la artista cubana para bautizar su primer espectáculo escénico, ya que como ella misma confiesa emocionada, sus fans no dejaron de mandarle cartas de ánimo durante su larga estancia en el hospital -en 1991, cuando sufrió un accidente de tráfico que la dejó paralizada- en las que hacían referencia a su tema 'Get On Your Feet' para que nunca perdiera la esperanza de poder volver a andar.

"La elección del nombre era algo natural, porque mis seguidores no dejaron de decirme 'Vuelve a levantarte' ['Get on your feet'] en todas aquellas preciosas cartas que me enviaron al hospital. Que fuera capaz de ponerme de pie fue todo un milagro y por eso quiero celebrar con esta obra tanto el espíritu de la canción como las palabras de aliento que he recibido durante toda nuestra carrera", reveló la reina del pop latino al portal de noticias Broadway World.

Tanto Gloria como Emilio no dejan de insistir en que su original producción autobiográfica no constituye un ejercicio de vanidad, sino la mejor vía que tienen a su alcance para guiar con su ejemplo a todos aquellos que necesitan ayuda para superar las adversidades de la vida. De la misma forma, la famosa pareja quiere que su optimista espectáculo transmita la esperanza, la alegría y la emoción que les fue tan útil para forjar su imperio discográfico y empresarial.

"Espero que este proyecto sirva como fuente de inspiración para aquellas personas que tienen que superar retos muy complicados todos los días, porque esa fue nuestra verdadera motivación cuando nos animamos a contar los episodios más destacados de nuestra vida a través de la música. Creo que el musical será una forma de hacer reír a nuestros fans, de hacerles llorar y también de hacerles bailar, pero sobre todo de devolverles todas las satisfacciones que nos han dado en todo este tiempo", añadió agradecida al mismo medio.

Tras su estreno en Chicago, 'On Your Feet' se instalará en la famosa calle Broadway (Nueva York) para seguir sirviendo de referente a la numerosa base de admiradores con la que cuentan Gloria y Emilio Estefan, quienes también narrarán las dificultades que experimentaron sus familias para instalarse en Miami tras emigrar desde Cuba en la década de los años 50.