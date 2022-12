Gloria Estefan estrenará su musical en 2015

La reina del pop latino lleva varios años planificando el que será uno de los proyectos más ambiciosos de su larga carrera profesional, el estreno de un musical en Broadway que narrará su célebre existencia a través de un montaje lleno de nuevas versiones de sus emblemáticas canciones. Tras unos meses en los que ha preferido mantener el secretismo sobre el desarrollo del proyecto, Gloria Estefan ha confirmado ahora que su espectáculo se llamará 'On Your Feet' y que llegará a la Gran Manzana a principios del año 2015.

"La verdad es que está resultando un reto mayúsculo y por eso nos está costando tanto ofrecer detalles sobre aspectos concretos. Pero estamos convencidos de que va a salir bien [la producción] y de que la gente acabará muy satisfecha con la historia que les proponemos. Está siendo una de las mejores experiencias de mi carrera, dedicar mis días a resumir una carrera musical que no me ha dado más que alegrías", confesó la diva cubana al diario New York Daily News.

Por el momento, ni la estrella cubana ni su marido Emilio han querido dar explicaciones sobre los muchos rostros conocidos que podrían participar en la obra -como el apuesto galán William Levy-, pero la cantante también ha dejado claro que los temas incluidos en el repertorio serán interpretados por los actores tanto en inglés como en castellano, con la idea de atraer al mismo tipo de público al que ella se ha dirigido en sus más de 30 años de trayectoria.

La diva latina no se dejará en el tintero ninguno de los grandes episodios que han definido su vida, desde el momento en que se vio obligada a huir de Cuba con su familia tras la revolución castrista, hasta el día de su inolvidable boda con el productor musical que le dio su apellido. De la misma forma, el musical dedicará también un acto a revivir el dramático accidente de tráfico que -en medio de una gira musical en 1990- la dejó con la columna vertebral rota y la médula espinal dañada, un suceso que amenazó con dejarla postrada en una silla de ruedas de por vida.

A la espera de que se vayan conociendo más detalles sobre su musical, Gloria Estefan dejó este sábado una buena muestra de que sigue tan activa y enérgica como siempre durante el concierto solidario 'The Power of Love', donde se encontró con amigos tan conocidos como el actor Andy García y el productor Quincy Jones -descubridor de Michael Jackson- y en el que compartió escenario con Ricky Martin, Queen Latifah y Carole King, además de invitar a su hija Emily a tocar la guitarra eléctrica durante su actuación.