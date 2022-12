Gina Rodriguez y Henri Esteve concluyen su relación

Parece que a la protagonista de la serie 'Jane the Virgin', Gina Rodriguez, el éxito profesional le ha costado su relación sentimental con el actor Henri Esteve, con quien ha decidido de mutuo acuerdo seguir caminos separados tras poco más de un año juntos.

"Gina se preocupaba por él de verdad. Es una persona muy dulce con una carrera muy prometedora, pero tiene una cantidad de tiempo libre limitado y sencillamente ha sido una ruptura de mutuo acuerdo. Todavía son amigos y son muy realistas respecto a su relación", revela una fuente a People.

La noticia del final de su romance contrasta con los románticos mensajes que la pareja intercambiaba a través de las redes sociales poco después del estreno de la serie que catapultó a Gina a la fama y que le valió el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia.

"Realmente no tengo palabras para describir lo increíblemente orgulloso que estoy de Gina", escribió en aquel momento Henri en su cuenta de Twitter.

"Eres tú, siempre has sido tú. Ya llevamos un año, y rezo porque vengan otros 100 más. Feliz aniversario, mi amor", anunciaba Gina en su cuenta de Instagram junto a una foto de la ya expareja con motivo de su primer aniversario.

A pesar de que Henri supo lidiar con la repentina fama de su chica lo mejor posible, no pudo evitar asustarse cuando el instinto maternal de Gina se despertó por culpa de todas las horas llevando una barriga prostética en el plató de rodaje de 'Jane The Virgin'.

"Al principio sí que me dio un poco de 'fiebre del bebé', pero luego se lo comenté a mi novio y él se encargó de exterminarla rápidamente. Me dijo: '¿Te gusta de verdad? ¿Pero no sientes el dolor de espalda?'. Entonces ya pensé: 'Sí, es verdad. Dolor de espalda. Olvidemos el embarazo'", explicaba la joven intérprete a Access Hollywood.

Por: Bang Showbiz