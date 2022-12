Gina Rodriguez no quiere que le pregunten si es virgen

La actriz Gina Rodriguez no soporta que le pregunten si, al igual que el personaje que le ha dado la fama en la serie 'Jane the Virgin', ella también tiene planeado esperar hasta el matrimonio para mantener relaciones sexuales con su pareja, el actor Henri Esteve.

"Los reporteros han sido muy amables conmigo. Creo que generalmente son los fans y los espectadores [de la serie] los que me quieren preguntar si soy virgen. Y me toca ponerme en plan: '¡Eso no te importa!' Es inapropiado", explicó la joven intérprete a Giuliana Rancic en la alfombra roja de la ceremonia de los Globos de Oro celebrada este domingo en Los Ángeles, añadiendo en tono de broma: "Por favor, ¡soy actriz de método! Si no pregúntale a mi novio, está muy enfadado".

Pero el tener que soportar las indiscretas preguntas de sus admiradores habrá quedado sin duda relegado a un segundo plano después de hacerse con el galardón a Mejor Actriz Televisiva de Comedia o Musical, tras lo que no han tardado en lloverle las felicitaciones por parte de algunos de los nombres más reconocidos de la industria del entretenimiento, incluyendo el de Paulina Rubio, una de las últimas estrellas invitadas en 'Jane the Virgin'.

"¡Qué honor! Felicidades Gina por tu Globo de Oro. ¡A por más!", escribió la chica dorada en su cuenta de Twitter, mientras su íntima amiga Demi Lovato hacía lo propio en la suya: "Acabo de llorar. Enhorabuena Gina Rodriguez por tu Globo de Oro. Qué gran manera de representar a todos los latinos".