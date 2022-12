Gina Rodríguez no quiere convertirse en una diva

Uno de los mayores temores de la actriz Gina Rodriguez es acabar perdiendo el norte por culpa de su recién adquirida fama y convertirse en otra estrella engreída e incapaz de hacer nada por sí misma.

"Creo que en esta industria llegamos a un punto en nuestras carreras -en el que yo personalmente no estaba antes de protagonizar la serie 'Jane the virgin'- en el que la gente está dispuesta a decirnos que sí a todo incluso cuando debería decirnos que no. Y a dejar pasar ciertas cosas cuando a lo mejor debería decirnos que eso que hemos hecho no es muy amable. He aprendido que es muy importante para mí recordar de dónde vengo y a dónde voy y recordar que, que me digan que sí, no siempre es bueno para mí. Y que tengo que levantarme y limpiar yo misma mi desorden", aseguró la intérprete en HuffPost Live.

Pero por suerte para Gina, su novio, el actor Henri Esteve, está tan comprometido como ella con la tarea de no permitirle convertirse en una diva, para lo que ha adquirido la sana costumbre de negarse a hacer alguna de las cosas que le pide varias veces al día.

"Mi novio es quien más me dice que no. Me mantiene los pies muy en la tierra, y mi familia también. Probablemente, la última vez que Henri me dijo que no a algo fue esta mañana. Algo así como: '¡Eso lo vas a tener que hacer tú!'", añadió.

Por: Bang Showbiz