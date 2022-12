Gina Rodriguez está dispuesta a cruzar 'todos los límites' para ser famosa

A diferencia de muchas de sus compañeras de profesión, Gina Rodriguez no huye de las escenas o papeles controvertidos como si le fuera la vida en ello porque, desde su punto de vista, su condición de latina hace que tenga que estar dispuesta a asumir riesgos para alcanzar la fama.

"No, no hay nada que no sería capaz de hacer. Soy una 'chica marrón', ¡tengo que cruzar todos los límites para ser conocida!", reveló la intérprete a The Hollywood Reporter.

Sin embargo, existe una escena cuya grabación Gina desearía borrar de su memoria, el momento en que tuvo que pretender que daba a luz en el set de rodaje de 'Jane the virgin', básicamente porque se dio cuenta cuando ya era demasiado tarde de que se había olvidado de ducharse esa mañana.

"Hay una razón por la que estás sola en la habitación cuando das a luz... Yo tuve que 'dar a luz' delante de 33 hombres adultos y una mujer que acababa de conocer ese mismo día [la joven que interpretaba a su ginecóloga], que estaba sentada justo entre mis piernas. Llegó y me dijo: ¡Hola, soy Julie!'. Y yo le dije: 'Hola, bienvenida a la serie. Nos lo vamos a pasar genial'. Y justo después se tuvo que sentar entre mis piernas y yo tenía puestos unos spanx muy bonitos -¡Dios, me encantan los spanx!- y estaba allí tumbada con las piernas abiertas. Creo que debería haberme duchado esa mañana... Después de todo estaba muy enfadada conmigo misma por haberme puesto en esa situación", añadió Gina entre risas.

Por: Bang Showbiz