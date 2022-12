Gina Rodriguez, de la serie 'Jane the Virgin', tuvo un novio virgen de 32 años en la vida real

A la hora de interpretar su papel de Jane en la serie 'Jane the Virgin' -la historia de una joven profundamente religiosa que es inseminada artificialmente por accidente-, la actriz Gina Rodriguez solo tuvo que echar mano de su propia experiencia personal para dotar del mayor realismo posible a su personaje, ya que en la vida real mantuvo una relación sentimental con un hombre de 32 años que se negaba a mantener relaciones sexuales porque estaba "reservándose para el matrimonio".

"Lo más increíble de todo es que yo solía salir con alguien que era virgen. Un hombre de 32 años que era virgen, estaba reservándose para el matrimonio", declaró divertida la joven al portal Entertaiment Weekly, donde confesó que en la actualidad dicha experiencia se ha convertido en una ayuda impagable: "Salir con un hombre virgen que era literalmente tan parecido a Jane [personaje que le ha dado la fama], y que ahora yo tenga que interpretar a Jane, ha sido la mejor investigación posible de un personaje".

Publicidad

El éxito de la comedia que protagoniza ha convertido a Gina en uno de los nuevos rostros de moda de la pequeña pantalla estadounidense, algo a lo que todavía no ha logrado acostumbrarse, especialmente cuando se trata de posar ante los fotógrafos en la alfombra roja, al considerar que no se ajusta al estándar de belleza de Hollywood. Pero por suerte para la joven, su padre siempre tiene a punto la frase perfecta para conseguir calmar sus inseguridades.

"[En las entregas de premios] solía estar muy nerviosa porque pensaba: 'No soy tan guapa como estas chicas. Ellas llevan vestidos de diseño y yo no. Y saben posar'. Pero mi padre me dijo: 'Sabes Gina, al final del día todas ellas van a tener que quitarse esos vestidos y ca*ar igual que el resto del mundo", explicaba recientemente Gina a la revista ELLE.