Gina Rodriguez anunció la muerte de su perro por medio de redes sociales

La muerte de Ted, el perrito de Gina Rodriguez , ha llenado de tristeza a la actriz, quien ha subido una foto de ellos dos juntos a Instagram y ha anunciado, muy afectada, su pérdida.

"Lo más duro del mundo ha sido decir adiós a mi Ted hoy. Te quiero. Siempre te querré. Nunca olvidaré la felicidad que trajiste a mi vida, el camino que andamos juntos. Eres mi niño y mamá te echará de menos. No estoy segura de cómo procesar o sobrellevar que ya no estés aquí. Estoy en completo shock y espero que haya algo que me haga sentir mejor. Te quiero compañero. Para siempre".

Gina no hizo referencia en ningún momento a qué es lo que había causado la muerte de su mascota pero dados sus 14 años, podría haberse debido a complicaciones derivadas de la edad.

La actriz de 'Jane the Virgin' no ha sido la única en perder a su querido perro últimamente, America Ferrera tuvo que despedirse el mes pasado de su adorado Buddy Monki, al que tanto ella como su marido Ryan Piers Williams recordaron en sus redes sociales como un animal que llenó su vida de "amor y alegría".

"Con el mayor de los pesares me entristece anunciar que ha caído un titán. Desde el primero al último día, Buddy aportó alegría, amor y compasión a todos los que le conocieron. Era la más exquisita de las criaturas. Le echaremos de menos inmensamente. Te queremos, Buddy Monki", escribía Ryan en Instagram.

"Ayer enterramos a nuestro mejor amigo. Durante diez años nos enseñó a amar incondicionalmente y a estar siempre ahí", añadía América en Twitter este mes de febrero.

Por: Bang Showbiz