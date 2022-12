Gillian Anderson se siente atraída por Ryan Gosling

La actriz norteamericana Gillian Anderson -quien saltara a la fama por interpretar a la agente Scully en la serie de ficción 'Expediente X'- se siente enormemente atraída por el atractivo Ryan Gosling y en especial por el magnetismo que el actor tiene para cautivar a la gente, una cualidad similar a la de otros compañeros de profesión como Tom Hardy o Bradley Cooper.

"Me encanta Ryan Gosling. No sé por qué. No lo conozco, pero hace no mucho leí un artículo que decía que desde el momento en el que entra en una habitación nadie puede dejar de prestarle atención. Creo que algunos hombres tienen ese efecto. Bradley Cooper lo tiene y Tom Hardy, el que creo que es uno de los mejores actores de nuestro tiempo, también", declaró a la revista Glamour.

Pese a saber apreciar el magnetismo que algunos hombres tienen sobre las mujeres, Gillian cree que la sociedad ha cambiado y que la vida ahora es más complicada debido a que las mujeres han superado a los hombres en muchos aspectos.

"Lo realmente complicado de la vida moderna es que los hombres van por detrás de nosotras. Soy feminista y soy muy poco tolerante cuando escucho o veo a personas que reaccionan mal ante las mujeres", sentenció.