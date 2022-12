Gillian Anderson: 'No me interesa salir con nadie ahora mismo'

La actriz estadounidense, quien encarnó a Dana Scully en la popular serie 'Expediente X', ha revelado que salir con hombres no entra ahora mismo en su lista de prioridades, pese a haber concluido su relación de seis años con el empresario Mark Griffiths -con quien tuvo dos hijos, Oscar (8) y Felix (6)- hace ya dos años.

"No tengo citas y no las he tenido desde hace tiempo, no me interesa ni me preocupa. No creo que sea algo que necesite en mi vida ahora mismo. Estoy segura de que cuando algo tenga que pasar, pasará", aseguró a la edición británica de la revista Vogue.

A pesar de esto, a la ocupada mamá -quien tiene otra hija, Piper Maru (20), fruto de su fallido matrimonio con Clyde Klotz- no le gusta que se le considere una madre soltera porque haya contratado a una niñera para que le eche una mano.

"Tengo una vida muy ajetreada, pero hay una gran diferencia entre ser una madre soltera y una madre soltera con una niñera a tiempo completo. Normalmente evito referirme a mí misma como una madre soltera, porque no es así. Mis hijos tienen un padre estupendo con una participación activa en sus vidas", aseveró.