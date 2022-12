Gigi Hadid rechazó a Joe Jonas la primera vez que le propuso salir ¡hace siete años!

La ahora pareja, Gigi Hadid (20) y Joe Jonas (26), podrían haber comenzado su relación mucho antes si la joven modelo no hubiera rechazado al cantante cuando tenía 13 años. Fue durante la gala de los premios Grammy de hace siete años cuando Gigi dijo que no a Joe cuando este le ofreció ir a un partido de béisbol.

"Nos conocimos en los Grammys cuando yo tenía 13 años y me invitó a ir a un partido de béisbol y yo le dije que no. Estaba muy nerviosa. Realmente no sabía lo que suponía salir con un chico", contó la maniquí durante una serie de preguntas y respuestas en Periscope.

Por lo visto, en aquel momento Joe no estaba al tanto de la verdadera edad de Gigi.

"Los Grammys se celebran en domingo y yo no quería decirle que tenía colegio al día siguiente. Así que le dije: 'No, a lo mejor en otra ocasión'".

Pero su negativa no desanimó al ex Jonas Brothers, que escribió su número de teléfono en un papel y se lo dio a la madre de la joven, Yolanda Foster.

"Escribió su número en un trozo de papel y se lo dio a mi madre. Y desde entonces hemos sido amigos. Excepto ahora. Ahora somos más que amigos, obviamente".

La guapa pareja se dejó ver junta por primera vez el pasado mes de mayo en Los Ángeles, días después de que Gigi rompiera con su anterior pareja, Cody Simpson.

Por: Bang Showbiz