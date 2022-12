Gigi Hadid: 'Lo del vídeo de 'Bad Blood' de Taylor Swift es épico'

La modelo Gigi Hadid aparece en el vídeo musical 'Bad Blood' de Taylor Swift junto a las modelos Cara Delevingne, Karlie Kloss, Lily Aldridge, Cindy Crawford, Martha Hunt, las actrices Jessica Alba, Hailee Steinfeld, Ellen Pompeo, Selena Gomez, Lena Dunham, Serayah y los cantantes Kendrick Lamar, Hayley Williams, Ellie Goulding y Zendaya, un conglomerado de artistas que la guapa maniquí ha catalogado de "épico".

"Lo que la gente no entiende de cómo de grande fue aquello, es que nada de eso eran cromas (pantallas verdes), todo eran sets reales. Era como 'Los juegos del hambre' con supermodelos", dice Gigi en la revista Grazia.

Con nombres como el de Cara, Kendall Jenner y ella misma, cuya popularidad crece día tras día, Gigi cree que la moda está encaminándose a una nueva era de supermodelos.

"He oído que las supermodelos regresan, lo que creo que es emocionante. Durante mucho tiempo has estado viendo a una chica durante una temporada y luego ya no volvías a saber de ella. Ahora las modelos tienen fans que las mantienen presentes", señala.

Cuando no está trabajando, Gigi -quien mantiene una relación con Joe Jonas- tiene una debilidad muy original.

"Me encanta la psicología criminal. Mi madre me encontraba a los nueve años viendo la serie 'Crímenes imperfectos' en lugar del Disney Channel. Y decía: 'Mi hija es o un genio o algo rara'".