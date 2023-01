Gigi Hadid entiende que Victoria's Secret no la eligiera antes para sus desfiles

Aunque la modelo Gigi Hadid (20) se siente muy orgullosa de que la seleccionaran para desfilar para la marca de lencería Victoria's Secret este noviembre, entiende por qué la rechazaron los dos años anteriores cuando se presentó al casting, ya que en aquellas ocasiones los nervios le jugaron una mala pasada.

"El año pasado me presenté al casting para el desfile y yo tampoco me habría elegido. Entré ahí y estaba temblando", contó en el programa de televisión 'Live! With Kelly And Michael'.

La maniquí cree que fue durante la segunda ronda de audiciones cuando cometió el error que hizo que la eliminaran el año pasado, ya que en la primera fase consiguió cautivar al jurado.

"La segunda ronda era en una habitación muy grande con una pasarela, 17 cámaras de vídeo y un jurado de 20 personas que no había visto en mi primer año y yo estaba aterrorizada", añadió.

Aunque muchas personas creen que Gigi solo logró hacerse con un puesto en el desfile de este año de Victoria's Secret gracias a su fama, su madre, Yolanda Foster, se siente muy orgullosa de su hija porque sabe que ha trabajado "muy duro" para conseguir un trabajo tan importante.

"Ha trabajado muy duro, esto no le cayó del cielo. Lo ha intentado otras dos veces, este era su tercer intento y consiguió un puesto que millones y millones de mujeres merecen tanto como ella. Es parte del juego", contó su madre este noviembre al Daily Mail.