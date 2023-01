Gerard Piqué colabora en casa cambiando pañales y dando biberones

La cantante Shakira es consciente de lo afortunada que es por contar con una pareja como el futbolista Gerard Piqué, que juega un papel clave a la hora de permitirle compaginar su carrera profesional y su vida familiar ayudándole con el cuidado de sus pequeños Milan (2) y Sasha (8 meses).

"Es del tipo de padre que cambia pañales y da biberones y todas esas cosas, lo cual es maravilloso. Él es increíble", confesó la colombiana al programa 'Entertainment Tonight'.

Publicidad

Ahora mismo una de las cosas que más ilusión hace a Shakira es ver a su pequeño Sasha crecer y aprender algo nuevo cada día.

Vea también: Shakira ya incita a su hijo a jugar fútbol

"Cada día alcanza una nueva meta. Ahora mismo es una monada, está para comérselo", añadió la artista.

A pesar de que Shakira vive dedicada en cuerpo y alma a sus dos hijos, en ocasiones no puede evitar dudar de sus facultades como madre.

Publicidad

"Soy como una mamá tigre, que no para de buscar información y consejos en internet y de leer e informarse. No es sencillo ser madre. Es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. He estado en los escenarios más exigentes del mundo frente a públicos verdaderamente difíciles, y he conocido a líderes mundiales que en ocasiones pueden hacerte sentir un poco intimidada, pero nada me ha hecho sentirme tan insegura como ser madre. Cada día me pregunto si estoy haciendo las cosas bien. Quiero mejorar en este trabajo, que es el más duro del mundo", explicaba recientemente en una conferencia en colaboración con Fisher Price en Nueva York.

Por: Bang Showbiz