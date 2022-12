George Michael no se siente en plenas facultades

Tras la aguda neumonía que sufrió George Michael en 2011, una experiencia que le cambió por completo, el cantante sigue sin sentirse en plenas facultades, sobre todo tras sufrir un par de desmayos en su casa el pasado mes.

"La neumonía casi me mata, fue algo aterrador y creo que, tras esa experiencia, probablemente no volveré a sentirme seguro nunca más. Pero estoy muy agradecido por haber salido adelante y feliz por volver a mi casa de Londres", reveló el cantante al portal Ham & High.

A sus 50 años, el trance por el que pasó el artista le ha hecho reflexionar sobre su trayectoria y se muestra sorprendido ante lo larga que ha sido su carrera profesional y el continuo apoyo de sus seguidores, los que cree firmemente que conectan con él por su sinceridad a la hora de hacer su trabajo.

"Creo que es una cuestión de sentimientos. El deseo de comunicar con sinceridad y franqueza, en lugar de alardear y preocuparse solo por el dinero. Siempre tuve el firme propósito de hacer canciones directas y emotivas y eso no ha cambiado, porque cuando la música sale del corazón es una obra de arte, al igual que si fuera un libro o un cuadro. He tenido una carrera exitosa y realmente no sé como ha sucedido, quizá porque el público puede sentir todavía mi energía y mi deseo de hacer mi trabajo lo mejor posible, ¿quién sabe?", señaló.