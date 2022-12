George Clooney revela el lado oculto de Hitler

El oscarizado George Clooney decidió escribir y dirigir la adaptación a la gran pantalla de la novela 'The Monuments Men', de Robert M. Edsel, al verse especialmente atraído por una trama que narra un capítulo alternativo de la Segunda Guerra Mundial, concretamente el rescate de numerosas obras de arte sustraídas por Adolf Hitler en los últimos meses del conflicto bélico, cuando el dictador ya era consciente de su inminente derrota y se disponía a destruirlas.



"Sabía que Hitler y los alemanes se habían hecho con piezas de un valor incalculable, pero no tenía ni idea del volumen tan impresionante de obras de arte que tenía almacenadas en muchos de sus edificios. Esto no es algo que se enseñe en el colegio. Por eso me encantó el argumento del libro y decidí producir una película basada en estos descubrimientos", explicó el carismático artista a la revista Variety.



El entusiasmo que le invadió al conocer de primera mano las operaciones ocultas del Tercer Reich no solo le animó a volver a sentarse en la silla del director, sino que también le llevó a escribir un guion que destacara por su originalidad y ofreciera "algo nuevo" a la extensa filmografía que ya existe sobre la Segunda Guerra Mundial.



"Se han hecho tantas películas sobre esta guerra, que en realidad muchas de ellas no aportan nada nuevo. Para encontrar cosas interesantes hay que ver filmes de gente tan inteligente como Quentin Tarantino [director de 'Malditos Bastardos'], que es capaz de quemar a Hitler en una sala de cine, en un contexto totalmente surrealista", aseguró el polifacético artista.



George Clooney trabajó en esta cinta junto a buenos amigos, como Matt Damon, Bill Murray o John Goodman, intérpretes de primer nivel a los que quiere dar públicamente las gracias por su ayuda cuando la meteorología solía interrumpir el rodaje en las montañas de Harz (norte de Alemania).

"De repente empezó a nevar y me di cuenta de que no nos podría pasar nada peor. Pero John Goodman, Bill Murray y Matt Damon no dudaron en ayudar al equipo a recoger todas las cámaras y bajarlas de la montaña. Bill y John incluso venían al rodaje cuando no tenían que trabajar, fue muy amable por su parte", reveló.



Por: Bang Showbiz