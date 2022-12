George Clooney planea casarse en Venecia

La pareja formada por George Clooney y Amal Alamuddin ya fijó la fecha de su boda en el marco de las dos primeras semanas de septiembre, pero hasta ahora no había logrado determinar el lugar en el que ambos se convertirán en marido y mujer por culpa de una necesidad tan imperante como la de garantizar el más absoluto respeto a su intimidad; una privacidad que el actor y la abogada tratarán de encontrar finalmente en la ciudad de Venecia.

Aunque en un primer momento los dos enamorados consideraron la posibilidad de casarse en la finca que el actor posee en el lago Como (Italia), el hecho de que el terreno no cumpla con los requisitos de seguridad que demandaba el intérprete ha provocado la búsqueda de una nueva localización urbana en la ciudad de los canales.

"George y Amal quieren casarse en Italia, pero necesitan encontrar un lugar que les ofrezca, tanto a ellos como a sus invitados, toda la privacidad posible. Una buena opción para ello es celebrar la boda en Venecia, dentro de algún edificio histórico del centro que sea de difícil acceso para los fotógrafos", declaró una fuente al diario The New York Post.

Por el momento, el lugar que más les ha impresionado de los muchos que han visitado en Venecia es sin duda el imponente Palacio Ducal, un lugar idílico para sellar su amor pero que les obligará a superar un sinfín de trámites administrativos si de verdad quieren celebrar su boda en su interior.

Más allá de buscar emplazamiento para su majestuosa boda, la pareja aprovechó su estancia de fin de semana en Venecia para disfrutar de la suculenta oferta gastronómica del restaurante Da Ivo, en el que ambos degustaron una cena exquisita compuesta por mariscos, salmón ahumado, sopa de mejillones, arroz con langosta y alcachofas y lubina, todo ello acompañado de un buen vino blanco.

Antes de decantarse por Italia, el actor y su prometida barajaron la posibilidad de casarse en el castillo de Highclere (Inglaterra), conocido por ser el escenario donde se graba la serie televisiva 'Downton Abbey'; una idea que finalmente fue desechada por Amal cuando descubrió que la modelo británica Katie Price había celebrado allí su anterior enlace.

"Amal no es una experta en el mundo de las celebridades, pero sabe perfectamente quién es Katie Price y no quiere que su gran día se relacione con ningún tipo de circo mediático, así que vuelven a estar como al principio, buscando otros lugares", afirmó en aquella ocasión una fuente al periódico The Sun.