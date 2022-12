George Clooney mantiene una relación 'fantástica' con su suegra

Teniendo en cuenta los tópicos existentes sobre la poca afinidad que suele haber entre suegras y yernos, George Clooney puede considerarse un afortunado por la excelente sintonía que mantiene con Baria Alamuddin, la madre de su futura esposa Amal Alamuddin, un afecto mutuo que pusieron de manifiesto los tres juntos durante un placentero fin de semana en la villa que el intérprete tiene en el lago Como (Italia).

"Se suele decir que la única persona más intimidante que una estrella de Hollywood es su suegra, pero George no tenía ninguna razón para estar nervioso porque Baria es una mujer relajada y abierta, que hace que las cosas sean fáciles entre George y Amal. No es la típica suegra y se nota que hay muy buena química entre ellos, tienen una relación fantástica. Amal y su madre no dejaron de sonreír durante todo el fin de semana; la verdad es que la escapada vacacional no podría haber salido mejor. Cuando fueron a despedirla al aeropuerto, los tres irradiaban felicidad", reveló una fuente al periódico Daily Mirror.

Baria Alamuddin trabaja como editora en el periódico libanés Al-Hayat, pero durante su estancia italiana logró olvidarse de su instinto periodístico por unos días para ejercer de madre responsable y ayudar a la pareja con los preparativos de la boda. Aunque George y Amal mantienen un silencio sepulcral sobre el asunto, en su círculo más íntimo no ha dejado de especularse con la posibilidad de que ambos vayan a contraer matrimonio este mes de septiembre y en pleno territorio transalpino.

Hasta hace unos días, los dos enamorados parecían haberse decantado por la idea de buscar un majestuoso palacio veneciano para celebrar tan esperado enlace, pero el hecho de que la familia al completo -Baria Alamuddin incluida- se dejara ver llegando en barco al exclusivo hotel Villa d'Este, situado en el mismo lago Como, podría indicar que la enamorada pareja ha encontrado una localización alternativa a sus primeros planes.