George Clooney confiesa cómo quiere pasar su vejez

El plan de George Clooney cuando decida retirarse de la industria del cine es pasar la mayor parte del tiempo en su casa de Berkshire, al sureste de Inglaterra, que compró junto a su mujer Amal hace más de un año.

"No planeo jubilarme en un futuro inmediato. Pero a largo plazo esa es la casa donde me veo viviendo junto a mi mujer y envejeciendo y peinando canas. Cuando hablo de envejecer y de canas me refiero únicamente a mí", explicó el intérprete a la revista OK!

Esa podría ser además la casa donde Clooney y su mujer comenzarán su propia familia.

"Han decidido que ahora sería el momento más adecuado para tener hijos. Amal no está aceptando más trabajo y solo sigue adelante con los casos que ya tenía. Es algo que quieren hacer de verdad", revelaba una fuente a Us Weekly.

La idea de ser padre se habría vuelto más atractiva para el actor después de ver la dinámica familiar de sus amigos con sus hijos.

"Le encanta la relación que sus amigos tienen con sus hijos. George está listo para dar ese paso y cree que Amal sería una gran madre", añadía el informante.

Sin embargo, Clooney no siempre ha tenido claro si realmente quería o no formar una familia.

"He pensado en ello, supongo. Pero en realidad nunca ha estado en los primeros puestos de mi lista. Últimamente me preguntan mucho por el tema, pero eso es solo porque me he casado", afirmaba el actor en el programa 'This Morning' de la CBS.

Por: Bang Showbiz