Gene Simmons (Kiss): 'Lady Gaga sabe cantar, no como Madonna'

El componente del mítico grupo Kiss, Gene Simmons, está cansado de que muchos artistas utilicen música pregrabada o hagan playback en sus conciertos, por ello ha quedado fascinado ante la increíble calidad artística de Lady Gaga, a quien no duda en elogiar por su buena voz.

"Me gusta Lady Gaga, es auténtica. Ha venido a nuestros conciertos. Lo que ha hecho con Tony Bennett muestra que, al margen de lo pregrabado y de las bailarinas en barra de Las Vegas, ella puede cantar de verdad. Me gustaría ver a Gaga con una banda de rock de las de verdad y haciendo un disco roquero. Es auténtica, al contrario que otros. Ella puede hacer lo que Madonna no puede: cantar", explicó el artista a News.com.au.

Simmons cree que muchos grupos están fallando a sus fans al no ofrecer espectáculos totalmente en directo después de pagar altas sumas de dinero por las entradas.

"Para mí supone un problema pagar 100 dólares para ver un concierto y que el artista use canciones pregrabadas. Estás pagando 100 dólares y el 30-50% de la actuación está pregrabada, y los cantantes cantan solo a ratos, el resto del tiempo hacen playback. Al menos sed honestos. En nuestro escenario no hay nadie con sintetizadores... No hay mezclas, no hay nada. Hay muy pocas bandas que hagan eso ahora mismo: AC/DC, Metallica y nosotros. Ni siquiera se puede decir lo mismo de U2 o de los Rolling Stones. Hay muy pocos grupos que no usen canciones pregrabadas", añadió.