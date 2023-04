Gene Simmons, de Kiss, fue captado por El Fisgón llegando en la madrugada a su hotel Gene Simmons, el legendario bajista de la banda Kiss fue visto por El Fisgón llegando a las 2:00 a.m. al hotel Four Seasons de Bogotá para su última presentación en el país en el marco del festival Monsters Of Rock en el Estadio Nemesio Camacho el Campín el pasado 15 de abril.