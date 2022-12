Gemma Arterton tiene un vientre de escándalo

La actriz británica Gemma Arterton (28) es consciente de que su envidiable figura es una de sus grandes bazas para convertirse en la reina de la noche, por lo que no sorprende que se presentara en una fiesta celebrada en el londinense Hyde Park con sus firmes abdominales al descubierto. Sin embargo, eso no significa que la artista acertara con un peinado que le hacía parecer mayor de lo que es, así como con un llamativo conjunto rojo que no hacía justicia a su cuerpo y que parecía más propio de décadas pasadas.