Gary Barlow se disculpa por evadir impuestos

Gary Barlow quiere demostrar a todos sus admiradores que es un ciudadano ejemplar y por eso ha acudido a Twitter para pedir "perdón" a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas debido a las acusaciones que se hicieron contra él y algunos de sus compañeros de Take That a principios de este año por evadir impuestos a través de la compañía Icebreaker Management.

Publicidad

El líder de Take That y sus colegas Howard Donald y Mark Owen habrían invertido al menos 42 millones de dólares (32 millones de euros) en la compañía solo en 2012, aunque el cantante se ha defendido negando tener conocimiento de haber cometido ningún delito.

"Quiero disculparme con todo el mundo que se haya sentido ofendido por las historias sobre evasión de impuestos que se publicaron a principios de año. Estamos trabajando con un nuevo equipo de contables para arreglar esta situación lo antes posible", escribió en la red social.

Según el diario Daily Mirror, los abogados de los artistas aseguran que sus clientes han pagado "significativas sumas en impuestos" y que "fueron engañados para formar parte de un entramado cuyos fines no eran legítimos".

Pero Gary Barlow no solo se dirigió a sus fans en Twitter para disculparse sino también para anunciar que Take That va a publicar un nuevo álbum.

Publicidad

"Estamos trabajando en un nuevo disco desde principios de año. Estamos muy emocionados porque han pasado cuatro años desde que lanzamos el último. Es agradable estar de vuelta", escribió.