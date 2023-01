‘Game of Thrones’ hace historia con un total de 39 galardones en los Emmy

La popular serie 'Game of Thrones' fue la gran protagonista en la ceremonia de entrega de los premios Emmy que se celebró en la noche del pasado domingo en Los Ángeles, ya que además de arrasar en las categorías técnicas, la exitosa producción del canal HBO se hizo por segundo año consecutivo con el galardón al mejor drama y de paso, marcó un nuevo hito al convertirse en la ficción más premiada de la historia con 39 estatuillas.

Por su parte, en el apartado de comedia 'Veep' volvió a alzarse una vez más como la serie de referencia de los últimos cuatro años al llevarse dos premios que no solo reconocieron el valor del producto en sí mismo, sino también la excelsa labor de la veterana Julia Louis-Dreyfus al dar vida a la neurótica y elitista presidenta de Estados Unidos Selina Meyer: la reputada artista ha ganado ya la estatuilla a la mejor actriz protagonista de comedia durante cinco años seguidos.

Sin embargo, no solamente los veteranos se fueron a casa con las manos llenas, como demostraron Rami Malek (Mr. Robot) al recibir el premio al mejor actor dramático y Tatiana Maslany al hacer lo propio en la sección femenina gracias a su papel en 'Orphan Black'. La gala de anoche también corroboró que la humorista Kate McKinnon -mejor actriz secundaria de comedia por 'Saturday Night Live'- y el actor y guionista Aziz Ansari -premiado por el libreto de 'Master of None' junto a Alan Tang- están llamados a convertirse en dos pesos pesados del humor.

A pesar de que 'Veep' le arrebató el principal galardón de la noche en la categoría de comedia, 'Transparent' también cumplió con la expectativas consiguiendo un premio interpretativo para el reputado Jeffrey Tambor y el de dirección de comedia para Jill Solloway, lo que contrasta con la derrota de 'House of Cards' en todas las batallas que tenía que librar en el apartado de drama, incluyendo aquellas que implicaban a sus dos grandes protagonistas, Kevin Spacey y Robin Wright.

El evento que tuvo lugar en el teatro Microsoft de la ciudad californiana y que fue presentado este año por el cómico Jimmy Kimmel también reconoció a la producción de Netflix 'The People v. O. J. Simpson: American Crime Story' como una de las mejores miniseries de la década y a la incombustible Maggie Smith como estrella televisiva en Estados Unidos al otorgarle su tercer Emmy en la categoría de mejor actriz secundaria de drama.

Por: Bang Showbiz