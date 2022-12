'Game of Thrones' bate récords en los Emmy con 12 premios en un mismo año

La serie de la HBO 'Juego de tronos' estableció este domingo un nuevo récord en la 67ª edición de los premios Emmy al hacerse con cuatro trofeos que, sumados a los ocho galardones que recogió en la gala de los Primetime Emmy a las Artes Creativas -a los aspectos técnicos- el pasado 12 de septiembre, la convierten en la producción que más premios ha recibido en un mismo año.

Tras seis temporadas en antena, la serie se alzó por primera vez con el codiciado Emmy a Mejor Serie Dramática, además de llevarse el de Mejor Guion, Mejor Dirección y Mejor Actor de Reparto para Peter Dinklage por su papel de Tyrion Lannister, que ya le hizo ganar el mismo premio en 2011.

Publicidad

Viola Davis también hizo historia en la ceremonia celebrada en el teatro Microsoft de Los Ángeles al convertirse en la primera mujer de color en llevarse el Emmy a Mejor Actriz en una Serie Dramática por su interpretación en 'How to Get Away With Murder'. En su discurso de agradecimiento, la intérprete citó a la activista por la libertad de los afroamericanos Harriet Tubman y rindió homenaje a sus compañeras nominadas en la misma categoría -Taraji P. Henson, Kerry Washington y Halle Berry- por "romper barreras".

"Lo único que separa a las mujeres de color del resto es la falta de oportunidades. No puedes ganar un Emmy por papeles que no existen", afirmó Viola.

La miniserie 'Olive Kitteridge' fue la que más galadornes recogió a lo largo de la velada con seis trofeos, incluyendo los premios a Mejor Miniserie, a Mejor Actriz Protagonista en una Miniserie para Frances McDormand, Mejor Actor en una Miniserie para Richard Jenkins y Mejor Actor de Reparto en una Miniserie para Bill Murray.

La humorista Amy Schumer se alzó con el Emmy a Mejor Programa de Sketches y quiso dedicar su premio a su hermana.

Publicidad

"A mi hermana Kim, que es la única razón por la que todavía estoy viva y respirando", declaró Amy en su discurso de agradecimiento.

Publicidad

Lista completa de los ganadores de los premios Emmy 2015:

Publicidad

MEJOR DRAMA: 'Juego de tronos'

MEJOR SERIE DE COMEDIA: 'Veep'

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA: Viola Davis por 'How to Get Away with Murder'

MEJOR ACTOR DE DRAMA: Jon Hamm por 'Mad Men'

Publicidad

MEJOR ACTOR SECUNDARIO DE DRAMA: Peter Dinklage por 'Juego de tronos'

MEJOR DIRECCIÓN EN DRAMA: Jeremy Podeswa por 'Juego de tronos'

Publicidad

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA DE DRAMA: Uzo Aduba por 'Orange Is The New Black'

MEJOR GUIÓN EN DRAMA: David Benioff y D.B. Weiss por 'Juego de tronos'

Publicidad

MEJOR TALK SHOW: 'The Daily Show With Jon Stewart'

MEJOR DIRECTOR DE VERIEDADES: Chuck O-Neil por 'The Daily Show with Jon Stewart'

MEJOR PROGRAMA DE SKETCHES: 'Inside Amy Schumer'

MEJOR PROGRAMA DE VARIEDADES: 'The Daily Show'

Publicidad

MEJOR MINISERIE O PELICULA PARA TV: 'Olive Kitteridge'

MEJOR ACTOR EN MINISERIE: Richard Jenkins por 'Olive Kitteridge'

Publicidad

MEJOR ACTRIZ EN MINISERIE: Frances McDormand por 'Olive Kitteridge'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN MINISERIE: Bill Murray por 'Olive Kitteridge'

Publicidad

MEJOR DIRECTOR EN MINISERIE: Jane Anderson por 'Olive Kitteridge'

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN MINISERIE: Regina King por 'American Crime'

MEJOR GUIÓN DE MINISERIE O PELÍCULA: 'Olive Kitteridge'

MEJOR PROGRAMA DE REALITY Y COMPETENCIA: 'The Voice'

Publicidad

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA: Julia Louis-Dreyfus por 'Veep'

MEJOR ACTOR DE COMEDIA: Jeffrey Tambor por 'Transparent'

Publicidad

MEJOR DIRECCIÓN EN COMEDIA: 'Transparent'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO DE COMEDIA: Tony Hale por 'Veep'

Publicidad

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA DE COMEDIA: Allison Janney por 'Mom'

MEJOR GUIÓN DE COMEDIA: 'Veep'

MEJOR ACTOR INVITADO EN SERIE DRAMÁTICA: Reg E. Cathey por 'House of Cards'

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN SERIE DRAMÁTICA: Margo Martindale por 'The Americans'

Publicidad

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN SERIE CÓMICA: Joan Cusack por 'Shameless'

MEJOR ACTOR INVITADO EN SERIE CÓMICA: Bradley Whitford por 'Transparent'

Publicidad

Bang Showbiz.