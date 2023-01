Gal Gadot, la mujer maravilla en la gran pantalla espera su segundo hijo

La actriz Gal Gadot ha anunciado que su marido Yaron Versano y ella están esperando su segundo hijo. El matrimonio, que pasó por el altar en 2008 y tiene ya una niña llamada Alma, de seis años, ha revelado la buena noticia a través de una fotografía publicada en la cuenta de Instagram de la estrella de cine, en la que ambos aparecen acariciando la tripa de la guapa intérprete junto al mensaje:

"Tenía muchas ganas de compartir este milagro con todos vosotros... #mamá por segunda vez".

En el último año y media, la vida de la intérprete y ex Miss Israel ha dado un cambio radical desde que la eligieran para dar vida a la superheroína Wonder Woman en el cine. Aunque ahora ya no le resulte tan fácil compaginar su carrera profesional con su papel de madre, Gal siempre ha afirmado que se alegra de haberse estrenado en la maternidad antes de saltar a la fama.

"Ser madre me hace muy feliz. Solía plantearme cuánto debía esperar para tener hijos, si debía esperar a que mi carrera como actriz estuviera más asentada, pero me di cuenta de que cuanto más famosa eres, más trabajas, así que ese tampoco iba a ser el momento adecuado. Soy muy feliz siendo madre. En cuanto empiezas a criar a tu hijo sientes un amor y una felicidad increíbles y completamente diferentes a todo lo que habías experimentado antes", contaba hace tiempo a la revista HELLO!

El secreto de Gal para compaginar el cuidado de su pequeña con sus viajes continuos, sus duras sesiones de entrenamiento y el rodaje de las películas para al factoría DC es contar con la ayuda inestimable de su propia madre.

"La fama implica que tengo que ser muy organizada. Pero ser madre significa que tienes que levantarte temprano, incluso si estás cansada, porque es tu responsabilidad. Lo que me preocupa es si debería estar esforzándome más para pasar más tiempo con Alma incluso cuando estoy trabajando. Mi madre y mi hija viajan conmigo, así que cuando estoy en el set de rodaje mi madre cuida de Alma y eso me da mucha tranquilidad".

