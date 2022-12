Fergie se siente orgullosa de sus raíces mexicanas

Uno de los datos más desconocidos de la biografía de la cantante Fergie es que su bisabuela paterna nació y vivió en el estado de Guanajuato, en México, lo cual hace a la cantante un octavo mexicana, algo de lo que ella se siente "muy orgullosa" a pesar de ser consciente de que sus raíces latinas pasan desapercibidas la mayor parte del tiempo.

"Me siento muy orgullosa de ser en parte mexicana. Soy una más del número cada vez mayor de hispanos en Estados Unidos, pero no tendrías por qué darte cuenta necesariamente. Es algo que se está convirtiendo cada vez más en la norma, y esa es la belleza de nuestra heterogénea sociedad", revela la intérprete a la revista Glam Belleza Latina.

A nivel personal, una de las herencias que le ha dejado su familia paterna a Fergie es su afición por el maquillaje llamativo y su admiración incondicional hacia la estrella latina Selena Quintanilla.

"Mis raíces han influido en mis cánones de belleza, ¡absolutamente! Uno de mis ídolos de belleza es Selena Quintanilla, que tenía unos labios preciosos. A mí se me va la mano un poco cuando me delineo los labios, lo reconozco completamente. ¡Es un estilo que me encanta!", añadió.

La principal razón por la que Fergie nunca ha querido convertir su herencia latina en su rasgo más distintivo es que considera que hay otras muchas latina "de pura raza" mucho más preparadas para ejercer de representantes de la comunidad.

"La abuela de mi padre era de Guanajuato. Me siento muy orgullosa de ello, ¡de ahí es probablemente de donde he sacado mi fuego! Pero soy mayormente escocesa e irlandesa. No voy por ahí proclamando que soy latina porque hay muchas otras latinas de pura raza ahí fuera para representarnos", aseguraba la cantante en 2008 en una entrevista al portal Latina.com.